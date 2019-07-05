Путин не увидел воли Бога в «президентстве» Гуайдо

Президент России Владимир Путин подшутил над провозгласившим себя президентом Венесуэлы оппозиционным политиком Хуаном Гуайдо, прокомментировав его обращение к Богу.

«Лидер оппозиции Гуайдо вышел на площадь и, обращаясь к Господу, объявил себя президентом. Хорошо, но Господь нам не сообщил, как он отреагировал на это обращение, никакого сигнала не подал», — цитирует Путина РБК.

Остроту в адрес лидера Национальной ассамблеи Венесуэлы Путин отпустил на пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским премьером Джузеппе Конте, находясь с визитом в Риме.

Также российский президент призвал Хуана Гуайдо «вернуться на грешную землю и руководствоваться демократическими правилами».

Напомним, беспорядки в Венесуэле с призывами к свержению Николаса Мадуро вспыхнули 23 января. Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства, и его сразу же признали в этом качестве США и многие страны мира. Россия, Китай, Куба, Мексика, Никарагуа, Турция, ЮАР, Иран, Боливия, Индонезия и многие другие страны отказались признавать Гуайдо президентом и настаивают на том, чтобы стороны конфликта договаривались за столом переговоров.

Несмотря на давление со стороны США и их союзников, президента Мадуро поддерживают венесуэльские армия и полиция, а Хуан Гуайдо за полгода так и не сумел установить контроль над ключевыми органами власти страны. В июне американская газета Washington Post сообщила, что президент Дональд Трамп устал от ошибок своего советника по национальной безопасности Джона Болтона и главного эксперта по Латинской Америке Маурисио Клэйвер-Кароне, допущенных при оценке ситуации в Венесуэле, и перестал интересоваться происходящим в этой стране.



Определенную роль в сохранении у власти президента Мадуро сыграли российские военные специалисты. Джон Болтон заявил, что Россия и Венесуэла в мае нынешнего года якобы подписали новый оборонный контракт, однако эту информацию опровергли в российском посольстве. Тем не менее, Трамп заявил о необходимости вывода российских военных советников из Венесуэлы, Палата представителей Конгресса США единогласно приняла закон, который предписывает Белому дому бороться с российским влиянием в Венесуэле, а спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил о том, что Вашингтон найдет средства заставить Москву «заплатить» за поддержку президента Мадуро.