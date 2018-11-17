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Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы

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© Zuma\TASS

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости вывода российских военных из Венесуэлы. Заявление главы Соединенных Штатов, сделанное в стенах Овального кабинета, в среду приводит Bloomberg.

Кроме того, Трамп высказался в поддержку позиции вице-президента Майка Пенса, несколькими часами ранее указавшего на необходимость разрыва связей Москвы с действующим руководителем Венесуэлы Николасом Мадуро.

По информации агентства, в среду в Вашингтон прибыла супруга Хуана Гуайдо Фабиана Росалес.

Во время встречи с ней Дональд Трамп выразил полную поддержку политике лидера венесуэльской оппозиции.

Мы с вами — на 100%, — заявил глава США, общаясь с Росалес.

Напомним, группа военнослужащих из РФ прибыла в Венесуэлу в минувшее воскресенье. Как заявил источник, близкий к Москве, появление российского контингента связано с выполнением ранее заключенных договоренностей в области военно-технического сотрудничества.

Накануне Палата представителей американского Конгресса единогласно приняла закон о борьбе с российским влиянием в Венесуэле.

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Комментарии (1)

  • Small e1db65bf8f
    Bupycсегодня, 19:47

    Да вы что, как РФ может не поддержать какого-нибудь диктатора в ущерб себе. Свой народ же не поймёт!

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