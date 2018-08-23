Посол РФ назвал выдумкой заявление Болтона о военном контракте с Венесуэлой

Посол России в Венесуэле Владимир Заемский опроверг заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о новом военном контракте с Венесуэлой на 209 миллионов долларов.

«Это очередная выдумка, которая, видимо, нужна Болтону, чтобы поддерживать иллюзию того, что Венесуэла представляет собой мнимую угрозу, а виновата в этом, естественно, Россия. Президент Путин на днях предельно четко указал, что мы в последнее время никаких новых контрактов не заключали», — сообщил Заемский в интервью РИА Новости.



Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал слова Болтона типичной конспирологией. «Утверждая, что поддержку России можно купить, советник президента США расписался в полном незнании нашей страны», — написал сенатор в Facebook.

Ранее Джон Болтон заявил, что Россия и Венесуэла в мае нынешнего года якобы подписали новый оборонный контракт. По его словам, президент Николас Мадуро нерационально расходует бюджетные средства страны. «В мае, когда сотни тысяч венесуэльцев голодали, Мадуро заплатил России 209 миллионов долларов за оборонный контракт, чтобы купить ее дальнейшую поддержку», — отметил Болтон. При этом он не сообщил ничего конкретного о якобы заключенном контракте между Москвой и Каракасом.

Напомним, несмотря на давление со стороны США и их союзников, президента Мадуро пока поддерживают венесуэльские армия и полиция. Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости вывода российских военных советников из Венесуэлы, Палата представителей Конгресса США единогласно приняла закон, который предписывает Белому дому бороться с российским влиянием в Венесуэле, а спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил о том, что Вашингтон найдет средства заставить Москву «заплатить» за поддержку президента Мадуро.

Беспорядки в Венесуэле с призывами к свержению Николаса Мадуро вспыхнули 23 января. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства, и его сразу же признали в этом качестве США и многие страны мира. Россия, Китай, Куба, Мексика, Никарагуа, Турция, ЮАР, Иран, Боливия, Индонезия и многие другие страны мира отказались признавать Гуайдо президентом и настаивают на том, чтобы стороны конфликта договаривались за столом переговоров.