Болтон заявил о многомиллионном военном контракте Венесуэлы с Россией

Советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон заявил, что Россия и Венесуэла в мае нынешнего года подписали новый оборонный контракт.

По его словам, глава Боливарианской Республики Николас Мадуро нерационально расходует бюджетные средства страны.

В мае, когда сотни тысяч венесуэльцев голодали, Мадуро заплатил России 209 миллионов долларов за оборонный контракт, чтобы купить ее дальнейшую поддержку, — написал Болтон в своем микроблоге в Twitter.

Венесуэльцы хотят настоящего демократического руководства, а не репрессий, — подчеркнул советник.

При этом он не сообщил ничего конкретного о якобы заключенном контракте между Москвой и Каракасом, отмечает телеканал «360».