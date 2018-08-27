Венесуэла наскучила Трампу

Американская газета Washington Post сообщила, что президент Дональд Трамп устал от ошибок своего советника по национальной безопасности Джона Болтона и главного эксперта по Латинской Америке Маурисио Клэйвер-Кароне, допущенных при оценке ситуации в Венесуэле.

«Прошлой зимой отставка президента Венесуэлы Николаса Мадуро показалась президенту Трампу верной ставкой. Затем наступила весна, когда лидер оппозиции Хуан Гуайдо, признанный Трампом законным президентом Венесуэлы, призвал венесуэльских военных восстать и перейти на свою сторону. И хотя Белый дом получил от оппозиции заверения в том, что многие люди в высших эшелонах сил безопасности и правительства обещали свою поддержку, на деле практически никто не ответил на призыв Гуайдо», — пишет Washington Post.



Издание со ссылкой на высокопоставленные источники в Белом доме утверждает, что Трамп разочарован таким оборотом дела в Венесуэле и теперь старается не упоминать об этой проблеме в своем Твиттере и публичных выступлениях.

Гораздо важнее для президента США, судя по всему, сейчас другие направления международной политики — Иран, Россия и Китай. Накануне он заявил, что проведет встречи с президентами Владимиром Путиным и Си Цзиньпином на полях саммита G20 в Осаке. «Я хочу дружить с Россией, и я думаю, что так и будет. Я хочу дружить с Китаем, и я думаю, что так и будет, — сказал Трамп телеканалу Fox News.

Все это не означает автоматическую победу президента Мадуро, поскольку даже без активного участия Трампа администрация Соединенных Штатов будет оказывать на венесуэльское правительство давление на постоянной и долговременной основе. Вместо него этой работой занялся вице-президент Майк Пенс, который на днях встретился с выходцами из Венесуэлы, но не стал обещать им военной поддержки в случае организации восстания против Мадуро.

Ранее Джон Болтон заявил, что Россия и Венесуэла в мае нынешнего года якобы подписали новый оборонный контракт. По его словам, президент Николас Мадуро нерационально расходует бюджетные средства страны. Посол России в Венесуэле Владимир Заемский опроверг это заявление. Ранее так же было опровергнуто заявление самого Дональда Трампа об уходе российских военных из Венесуэлы.

Напомним, несмотря на давление со стороны США и их союзников, президента Мадуро пока поддерживают венесуэльские армия и полиция. Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости вывода российских военных советников из Венесуэлы, Палата представителей Конгресса США единогласно приняла закон, который предписывает Белому дому бороться с российским влиянием в Венесуэле, а спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил о том, что Вашингтон найдет средства заставить Москву «заплатить» за поддержку президента Мадуро.



Беспорядки в Венесуэле с призывами к свержению Николаса Мадуро вспыхнули 23 января. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства, и его сразу же признали в этом качестве США и многие страны мира. Россия, Китай, Куба, Мексика, Никарагуа, Турция, ЮАР, Иран, Боливия, Индонезия и многие другие страны мира отказались признаватьмГуайдо президентом и настаивают на том, чтобы стороны конфликта договаривались за столом переговоров.

