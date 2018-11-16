Москва осудила попытку госпереворота в Венесуэле

МИД России, представители Госдумы и члены Совета Федерации заявили, что признают полномочия законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, и осудили попытку госпереворота в этой стране.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий связал политический кризис в Венесуэле с вмешательством США во внутренние дела других государств. «Очень грубо и деструктивно. США продолжают политику внешнего давления и вмешательства в дела суверенных государств. Теперь подошла очередь Каракаса. Никакой зашитой демократии здесь и не пахнет», — отметил он.



«Это очередное силовое насаждение американской гегемонии и слом неугодных режимов. Только народ Венесуэлы должен решать, кто будет президентом страны. И только путем выборов», — цитирует Слуцкого РИА Новости.



Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал Венесуэлу новой жертвой Соединенных Штатов, напомнив о судьбе Ирака и Ливии.



«США затеяли „смену режима“ в Венесуэле. Но сам факт признания Вашингтоном альтернативного президента ещё не означает, что он признан народом Внесуеэлы и повсюду в мире. Везде, где США устраивали смены режима — от Ирака до Ливии, воцарялись развал и хаос. Венесуэла — новая жертва», — написал Пушков в Twitter.



В том же ключе высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова. «На примере событий в Венесуэле хорошо видно, как прогрессивное западное сообщество в реальности относится к международному праву, суверенитету и невмешательству во внутренние дела государств, в ручном режиме меняя там власть», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Как сообщал «Ридус», 23 января спикер Национального Собрания Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Заявление Гуайдо поддержал генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро, поддержку ему оперативно выразили правительства США, Канады, Дании, Бразилии, Парагвая, Колумбии, Аргентины, Перу, Эквадора, Коста-Рики, Чили и Гватемалы.

Помимо России признавать Гуайдо и. о. президента Венесуэлы отказались Турция, Мексика, Уругвай, Куба и Боливия.



В защиту Николаса Мадуро также выступила армия. «Мы, солдаты Родины, не принимаем президента, навязанного в тени темных интересов и самопровозглашенного вне закона. Национальные боливарианские вооруженные силы защищают конституцию и являются гарантом национального суверенитета», — заявил журналистам министр обороны Владимир Падрино Лопес.

Мадуро разорвал дипломатические отношения между Венесуэлой и США, дав американским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть страну. «Империалистическое правительство США руководило операцией по навязыванию [жителям Венесуэлы] госпереворота и установлению марионеточного правительства», — объяснил свои действия президент.

Напомним, 10 января Николас Мадуро прошел церемонию инаугурации и вступил в должность главы Венесуэлы, после чего в стране активизировалась оппозиция. Ранее «Ридус» рассказывал о причинах, по которым Венесуэла оказалась втянута в затяжной политический кризис.