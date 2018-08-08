Глава парламента Венесуэлы объявил себя и.о. президента

Спикер Национального Собрания Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Продолжающийся в стране затяжной политический кризис, сопровождаемый демаршем ряда южноамериканских государств, отказавшихся признавать полномочия президента Николаса Мадуро, переходит к стадии открытой борьбы за верховную власть.

Так, в среду вечером заявление Гуайдо поддержал генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро.

Наши поздравления Хуану Гуайдо в качестве исполняющего обязанности президента Венесуэлы. Он может рассчитывать на наше полное признание для возвращения страны к демократии, — написал Альмагро в Twitter, приложив видеозапись выступления главы венесуэльского парламента.

Чуть ранее с подобной риторикой выступил вице-президент США Майк Пенс, также выразивший поддержку Гуайдо и отказавшийся признавать полномочия действующего главы государства Николоса Мадуро, заступившего на второй срок 10 января.

До этого сам Мадуро заявил о необходимости пересмотра дипломатических отношений с США, пообещав в ближайшее время объявить о введении новых мер в отношении Соединенных Штатов, сообщает РБК.

Напомним, в начале прошлой недели «Ридус» подробно разбирался в причинах политического кризиса в Венесуэле.