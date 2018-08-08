найти ×
   
  • USD -0.22
    66.33
  • EUR -0.17
    75.39
СохранитьСохранено0
×

01210

Глава парламента Венесуэлы объявил себя и.о. президента

Small 25de0a1fdb

© AP/TASS

Спикер Национального Собрания Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Продолжающийся в стране затяжной политический кризис, сопровождаемый демаршем ряда южноамериканских государств, отказавшихся признавать полномочия президента Николаса Мадуро, переходит к стадии открытой борьбы за верховную власть.

Так, в среду вечером заявление Гуайдо поддержал генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро.

Наши поздравления Хуану Гуайдо в качестве исполняющего обязанности президента Венесуэлы. Он может рассчитывать на наше полное признание для возвращения страны к демократии, — написал Альмагро в Twitter, приложив видеозапись выступления главы венесуэльского парламента.

Чуть ранее с подобной риторикой выступил вице-президент США Майк Пенс, также выразивший поддержку Гуайдо и отказавшийся признавать полномочия действующего главы государства Николоса Мадуро, заступившего на второй срок 10 января.

До этого сам Мадуро заявил о необходимости пересмотра дипломатических отношений с США, пообещав в ближайшее время объявить о введении новых мер в отношении Соединенных Штатов, сообщает РБК.

Напомним, в начале прошлой недели «Ридус» подробно разбирался в причинах политического кризиса в Венесуэле.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (1)

Культура
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах
16241362читать позжечитаю позже
Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе
201995читать позжечитаю позже

главное

|статья

История
Государство против семьи: как донос довел до теракта

Осада Руби-Ридж — это история о том, как государственная машина решила уничтожить одну отдельно взятую семью и проиграла.

26411153читать позжечитаю позже

Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя08 августа 2018

Новое исследование подтвердило догадки ученых.

9145584читать позжечитаю позже