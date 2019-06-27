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PR-директор Алибасова признал историю с его отравлением «спектаклем»

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© facebook.com

© facebook.com

PR-директор группы «На-На» и музыкального продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин дал интервью, в котором рассказал, как ему удалось на протяжении нескольких недель удерживать внимание СМИ и общественности к заурядным событиями из жизни своего клиента.

«Мы правда действовали по законам драматургии. „Подпитывать“ СМИ надо постоянно. Пресс-секретарь обязан в любое время быть на связи с журналистами, понимать, что им нужно, и давать то, что они хотят», — заявил Горжанкин в интервью газете «Вечерняя Москва».

Представитель Алибасова добавил, что «спектакль» был нужен для поддержания популярности и уровня доходов его клиента, а также назвал продюсера человеком-скандалом. «С Алибасовым можно делать практически все. Поэтому наша история не закончится. Это шоу с продолжением», — пообещал он.

Затем Горжанкин пояснил РИА Новости, что фрагмент его интервью «Вечерней Москве» со словами о спектакле не следует понимать в том смысле, что отравления не было вовсе, и напомнил, что общественности были предъявлены подтверждающие диагноз медицинские документы.

«Я имел в виду, что все, что происходит в нашей жизни — это спектакль. Я имел в виду в таком контексте. Мы информировали, сообщали о том, как он себя чувствует, какие заявления делает. Поэтому тема привлекла внимание. Это реальные события, все доказательства есть», — подчеркнул он.

Напомним, 72-летний Бари Алибасов получил ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей, выпив вместо сока жидкость для прочистки труб «Крот». Его госпитализировали в институт Склифосовского, где на время ввели в искусственную кому. После выхода из комы Алибасов немедленно дал интервью федеральным телеканалам, невнятно рассказав о том, что пережил, и спев на камеру фрагмент романса «Гори, гори, моя звезда».

Когда Алибасова выписали из больницы, он устроил скандал с родственниками. Кроме того, окружение артиста успело во всех подробностях рассказать журналистам о пропаже, поисках и обретении его кота, а также о метаморфозах с его завещанием. Комментируя преждевременные слухи о своей смерти, Бари Каримович заявил: «Не дождетесь! Я буду жить до 100 лет».

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