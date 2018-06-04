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О состоянии Бари Алибасова рассказала его личный врач

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Известному музыкальному продюсеру и основателю группы «На-На» Бари Алибасову пришлось отмечать свой день рождения в реанимации НИИ имени Склифосовского.

Сегодня, 6 июня, ему исполнилось 72 года.

Комментируя слухи о своей смерти, Бари Каримович заявил: «Не дождётесь! Я буду жить до 100 лет».

Чтобы не было никаких недомолвок, личный врач Алибасова Марият Мухина заявила, что он попал в реанимацию из-за того, что «случайно перепутал яд с чаем».

«Он в ясном сознании, не в коме, ни при смерти. Питается через зонд, говорит с трудом из-за ожога», — рассказала она в беседе с KP.RU.

По словам Мухиной, продюсеру предстоит провести в больнице не менее трех недель. Затем ему придется придерживаться строгой диеты: все протертое, на пару, без жареного и острого.

Она также пообещала, что голос к Алибасову вернется и речь полностью восстановится.

Напомним, об отравлении бессменного продюсера легендарной группы «На-На» стало известно вечером 4 июня. Как сообщил его сын, Алибасов по ошибке выпил жидкость для прочистки труб, приняв ее за сок.

По состоянию на 5 июня продюсер находился в отделении токсикореанимации в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Медики оценивали его состояние как тяжелое.

Актер Станислав Садальский предположил, что причиной отравления продюсера Бари Алибасова может оказаться злой умысел двух родственниц его нынешней супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной: внучки — Анны Трегубенко, а также Фрейи Зильбер — матери правнука актрисы.

Появившиеся в среду в соцсетях и некоторых СМИ сообщения о смерти продюсера опроверг пресс-секретарь Алибасова Вадим Горжанкин.

Кроме того, стало известно, что, находясь в реанимации, Алибасов составил и подписал в четверг, 6 июня, новое завещание.

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