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Алибасова впервые после комы показали по телевизору

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© «Россия 1»

© «Россия 1»

Музыкальный продюсер Бари Алибасов впервые после отравления дал интервью, фрагмент которого был показан в программе «Прямой эфир» на канале «Россия-1».

«В этой коме я и был. Они гнали быков и не давали мне повернуться. Я все время был связан. Руки связаны, ноги связаны, все болит», — заявил Алибасов.

Первый канал, в свою очередь, показал кадры ухода персонала НИИ имени Склифосовского за продюсером, причем Алибасов прямо в больничной палате спел на камеру фрагмент известного романса Петра Булахова на стихи Владимира Чуевского «Гори, гори, моя звезда», но перепутал слова.

Пиар-директор группы «На-На» Вадим Горжанкин пояснил телеканалу «Звезда», что продюсер пока находится под действием седативных препаратов и «еще не пришел в себя».

Накануне он сообщил, что продюсера выписали из больницы и вскоре планируют отправить на реабилитацию в Казахстан. По словам Горжанкина, Алибасов самостоятельно ходит, говорит и уже строит рабочие планы, хотя совсем недавно находился в тяжелом состоянии.

Напомним, 72-летний Бари Алибасов получил ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей, выпив вместо сока жидкость для прочистки труб «Крот». Его госпитализировали в институт Склифосовского, где на время ввели в искусственную кому.

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