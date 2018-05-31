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Алибасов лишил наследства сына

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© social media

© social media

Переживший тяжелое отравление музыкальный продюсер Бари Алибасов заявил, что вычеркнул своего сына из завещания и лишил его наследства из-за слухов о том, что тот пытался заработать на его болезни.

«Ну и пусть зарабатывает. Я ему сказал вчера, что лишаю его всего наследства. Отдам животным в приюты», — цитирует Алибасова kp.ru.

Журналисты отмечают, что продюсер питается детским пюре, заново учится ходить и, похоже, пока не до конца осознает, что именно с ним произошло. Впереди у него долгая реабилитация. Ранее издание сообщало, что наследники Алибасова переругались едва ли не у его постели из-за богатого наследства — элитных квартир и авторских прав на песни «На-На».

Напомним, 72-летний Бари Алибасов получил ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей, выпив вместо сока жидкость для прочистки труб «Крот». Его госпитализировали в институт Склифосовского, где на время ввели в искусственную кому.

Накануне Алибасов впервые после отравления дал интервью федеральным телеканалам, невнятно рассказав о том, как побывал в коме, и спев на камеру фрагмент романса «Гори, гори, моя звезда».

Пиар-директор группы «На-На» Вадим Горжанкин пояснил журналистам, что продюсер пока находится под действием седативных препаратов и «еще не пришел в себя». Ранее он сообщил, что Алибасова выписали из больницы и вскоре планируют отправить на реабилитацию в Казахстан. По словам Горжанкина, Алибасов самостоятельно ходит, говорит и уже строит рабочие планы, хотя совсем недавно находился в тяжелом состоянии.

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