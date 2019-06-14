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Питомца Бари Алибасова нашли живым и здоровым

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© facebook.com

© facebook.com

Нашелся пропавший кот Чуча, который сбежал из квартиры продюсера Барри Алибасова три дня назад во время пресс-конференции.

Пиар-директор Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин рассказал, что сегодня днем ему позвонил молодой человек и сообщил, что нашел кота.

Питомец Алибасова был обнаружен живым и здоровым в школе кунг-фу в Столовом переулке, сообщает РЕН ТВ.

По словам Горжанкина, звонившим ему молодым человеком оказался наставник этой школы Леван Кажилоти.

Как уточняет ФАН, Кажилоти, работающий в школе кунг-фу «Ша-Фут-Фань» («Клан пяти боевых котов»), отказался от вознаграждения в 800 тыс. рублей, заявив, что просто хотел сделать доброе дело.

Ранее сообщалось, кот продюсера Чуча породы канадский сфинкс пропал из квартиры Алибасова во время пресс-конференции для журналистов 11 июня. Алибасов-младший заявил, что нашедшему животное он гарантирует вознаграждение в размере 800 тысяч рублей или выступление группы «На-На» на праздник.

Позднее неизвестный мужчина вместо пропавшего кота принес другое животное и, получив обещанные 800 тысяч рублей, скрылся.

Бари Алибасов был госпитализирован 4 июня с ожогом пищевода, желудка и дыхательных путей после того, как выпил средство для прочистки труб «Крот». Сейчас он остается в реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

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