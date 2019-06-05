Сын Бари Алибасова рассказал об отравлении его отца химикатами

В Москве госпитализировали известного музыкального продюсера Бари Алибасова.

Как рассказал РЕН ТВ его сын, Алибасов-старший случайно отравился средством для чистки труб.

«Вместо сока выпил жидкость для очистки труб. На столе стоял (стакан), случайно глотнул», — рассказал телеканалу Бари Алибасов-младший.

По его словам, здоровью продюсера ничего не угрожает. В настоящее время он находится в больнице.

По данным kp.ru, 71-летнего Бари Каримовича доставили из его московской квартиры в Мерзляковском переулке в токсикологическое отделение института имени Склифосовского, где у него диагностировали сильный ожог пищевода.