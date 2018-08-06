Алибасов составил в реанимации новое завещание

Заслуженный артист России музыкальный продюсер Бари Алибасов, находясь в реанимации, составил и подписал в четверг, 6 июня, новое завещание, рассказал его пресс-секретарь Вадим Горжанкин.

По его словам, Алибасов внес некоторые изменения в прежние распоряжения.

В частности, элитную недвижимость в Мерзляковском переулке артист оставляет сыну, Бари Алибасову — младшему, которому достанется девятикомнатная квартира общей площадью 220 квадратных метров, а также еще две квартиры в том же доме, но меньшей площади — по 100 квадратных метров каждая.

Участникам продюсируемой Алибасовым группы «На-На» Владимиру Политову и Вячеславу Жеребкину артист завещал авторские права на использование произведений, название группы, зарегистрированное в качестве торговой марки, и все прочие смежные права.

Супруге Алибасова Лидии Федосеевой-Шукшиной продюсер оставил земельный участок на Рублевском направлении в Подмосковье стоимостью почти 500 тысяч долларов.

Кроме того, Алибасов завещал жене принадлежащие ему акции, векселя, соинвестирование в проектах и прочие ценные бумаги, сумма которых достигает двух миллионов долларов.

А вот любимый кот Алибасова — канадский сфинкс по кличке Чуча — достанется помощнику продюсера Сергею Моцарю, отмечает ФАН.

Ранее пресс-секретарь Алибасова Вадим Горжанкин опроверг появившиеся в среду в соцсетях и некоторых СМИ сообщения о смерти продюсера.



Напомним, об отравлении бессменного продюсера легендарной группы «На-На» стало известно вечером 4 июня. Как сообщалось ранее, неприятный инцидент произошел на студии, где Алибасов якобы по ошибке выпил химикаты для прочистки труб, приняв их за сок.

По состоянию на 5 июня он находился в отделении токсикореанимации в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Медики оценивали его состояние как тяжелое.

Актер Станислав Садальский предположил, что причиной отравления продюсера Бари Алибасова может оказаться злой умысел двух родственниц его нынешней супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной: внучки — Анны Трегубенко, а также Фрейи Зильбер — матери правнука актрисы.