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Алибасов составил в реанимации новое завещание

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Заслуженный артист России музыкальный продюсер Бари Алибасов, находясь в реанимации, составил и подписал в четверг, 6 июня, новое завещание, рассказал его пресс-секретарь Вадим Горжанкин.

По его словам, Алибасов внес некоторые изменения в прежние распоряжения.

В частности, элитную недвижимость в Мерзляковском переулке артист оставляет сыну, Бари Алибасову — младшему, которому достанется девятикомнатная квартира общей площадью 220 квадратных метров, а также еще две квартиры в том же доме, но меньшей площади — по 100 квадратных метров каждая.

Участникам продюсируемой Алибасовым группы «На-На» Владимиру Политову и Вячеславу Жеребкину артист завещал авторские права на использование произведений, название группы, зарегистрированное в качестве торговой марки, и все прочие смежные права.

Супруге Алибасова Лидии Федосеевой-Шукшиной продюсер оставил земельный участок на Рублевском направлении в Подмосковье стоимостью почти 500 тысяч долларов.

Кроме того, Алибасов завещал жене принадлежащие ему акции, векселя, соинвестирование в проектах и прочие ценные бумаги, сумма которых достигает двух миллионов долларов.

А вот любимый кот Алибасова — канадский сфинкс по кличке Чуча — достанется помощнику продюсера Сергею Моцарю, отмечает ФАН.

Ранее пресс-секретарь Алибасова Вадим Горжанкин опроверг появившиеся в среду в соцсетях и некоторых СМИ сообщения о смерти продюсера.

Напомним, об отравлении бессменного продюсера легендарной группы «На-На» стало известно вечером 4 июня. Как сообщалось ранее, неприятный инцидент произошел на студии, где Алибасов якобы по ошибке выпил химикаты для прочистки труб, приняв их за сок.

По состоянию на 5 июня он находился в отделении токсикореанимации в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Медики оценивали его состояние как тяжелое.

Актер Станислав Садальский предположил, что причиной отравления продюсера Бари Алибасова может оказаться злой умысел двух родственниц его нынешней супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной: внучки — Анны Трегубенко, а также Фрейи Зильбер — матери правнука актрисы.

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Женщина «купила» на материнский капитал свой же дом

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© Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

© Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Многодетную мать из Саратовской области обвиняют в мошенничестве при использовании материнского капитала.

В 2018 году 29-летняя женщина, мать троих детей из Петровского района области обратилась в Пенсионный фонд с заявлением о распоряжении средствами маткапитала. Она сообщила, что ей требуется оплатить покупку дома в Аткарском районе, и предоставила договор о купле-продаже недвижимости.

Материнский капитал — 453 тысячи рублей — был переведен на счет продавца. Но впоследствии проверка межрайонной прокуратуры показала, что продавцом оказался муж самой заявительницы.

Как сообщает саратовское издание «Взгляд-Инфо», на самом деле семья приобрела этот дом еще задолго до завершения сделки и уже была зарегистрирована по новому адресу. Муж «продал» жилье жене ровно за десять дней до ее обращения в Пенсионный фонд.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган. Против женщины возбуждено уголовное дело по статье 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат».

Еще в 2015 году «достижение» жительницы Поволжья превзошла мошенница из Омска. Женщина вполне легально получила свидетельство о рождении вымышленного второго ребенка, благодаря которым вместе с сообщниками оформила маткапитал, пособие по рождению и по уходу за несуществующим малышом. В этом году ее приговорили к лишению свободы условно.

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