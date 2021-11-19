Врач рассказал о смертельной болезни Саакашвили

Обнаруженное у экс-президента Грузии Михаила Саакашвили неврологическое расстройство — энцефалопатия Вернике — может привести нарушению памяти и проблемам со зрением, сообщил невролог Рустем Гайфутдинов.

По его словам, при таком диагнозе пациенты впадают в кому, и возможен летальный исход.

Гайфутдинов уточнил, что энцефалопатия Вернике развивается как метаболическое нарушение. Зачастую его вызывает дефицит тиамина, то есть нехватка витамина B1.

«Возникает он из-за употребления алкоголя в 85−90%. Наверное, 5% — это голодные диеты», — рассказал врач в беседе с «360».

Он объяснил, что запасы тиамина пополняются только с пищей, а из-за нехватки важного для организма витамина возникает токсический продукт обмена, который накапливается и вызывает поражение определенных структур.

«Возникают очень необычные нарушения памяти. Человек не может, как говорится, собрать глаза, у него двоится в глазах. То, что человек делал накануне, — не помнит», — отметил невролог в интервью телеканалу.

Ранее обследовавшие Саакашвили медики заявили, что диагностированная у него энцефалопатия Вернике эпилепсионного статуса может закончиться комой или даже смертью. Омбудсмены потребовали власти Грузии перевести экс-президента страны в хорошую больницу.

Как передает портал Interpress, министр юстиции Грузии Рати Брегадзе сообщил, что Саакашвили переведут в военный госпиталь в Гори, однако для этого потребуется его согласие.

Накануне политик упал в тюрьме и потерял сознание. В результате его унесли из камеры на носилках.

Как сообщал «Ридус», 11 ноября экс-президент Грузии пообещал прекратить голодовку, если его перевезут из глданской тюремной больницы в место для реабилитации, где ему обеспечат безопасность и высококачественное лечение.

Напомним, политика, голодающего с 1 октября, перевели в Глданскую тюремную больницу во избежание ухудшения состояния его здоровья.

До этого личный врач Саакашвили сообщил об отказе политика лечиться в тюрьме в связи с публикацией видео, на котором он принимает пищу в тюремном медпункте.