Саакашвили выдвинул условие, при котором он прекратит голодовку

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что прекратит голодовку, если его перевезут из глданской тюремной больницы в место для реабилитации.

Заявление политика озвучил его адвокат Ника Гварамия.

Он подчеркнул, что его подзащитный требует организовать место в клинике, где ему обеспечат безопасность и высококачественное лечение.

По словам адвоката, Саакашвили решил учесть призывы Европейского суда по правам человека и прекратить голодовку, пишет ФАН.

«Моя голодовка уже становится оружием русских и действующего правительства против меня. Я принял решение учесть призывы и прекратить голодовку», — приводит газета «РЕН ТВ» послание бывшего президента.

При этом, по словам политика, решение о его переводе в многопрофильную и высокотехнологичную гражданскую клинику должен принять консилиум с участием врачей, выделенных властями и названных самим Саакашвили. Только тогда он готов согласиться прервать голодовку, сообщает газета «Взгляд».



Как отмечает газета «Известия», 10 ноября представители Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием перевести политика из тюремной больницы в частную клинику, так как в медучреждении не обеспечены должным образом его безопасность и здоровье.

В свою очередь министр юстиции Грузии Рати Брегадзе сообщил, что ЕСПЧ отказал в переводе политика в другую больницу и потребовал прекратить голодовку.

Ранее стало известно, что политика перевели в Глданскую тюремную больницу во избежание ухудшения состояния его здоровья. Накануне личный врач Саакашвили сообщил об отказе политика лечиться в тюрьме.



По словам Николоза Кипшидзе, бывший президент Грузии отказался от лекарств, прохождения тестов и переливаний. Врач подтвердил, что решение Саакашвили связано с публикацией видео, на котором он принимает пищу в тюремном медпункте.

В тот же день оппозиция потребовала от властей Грузии госпитализировать экс-президента страны в гражданскую клинику в ближайшие 24 часа.



После госпитализации Саакашвили в тюремную больницу № 18 в Тбилиси заключенные тюрьмы устроили сильный шум.

