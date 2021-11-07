Личный врач Саакашвили сообщил об отказе политика лечиться в тюрьме

После публикации кадров, на которых Михаил Саакашвили принимает пищу в тюремном медпункте, экс-президент Грузии отказался от приема лекарств.

Об этом сообщил его личный врач Николоз Кипшидзе.

По его словам, Саакашвили отказался от лекарств, прохождения тестов и переливаний.

«Он больше не хочет, чтобы ему что-то проводили в этом учреждении», — цитирует Кипшидзе «РЕН ТВ».

Врач также ответил утвердительно на вопрос о связи этого отказа с публикацией видео.

Накануне Специальная пенитенциарная служба Министерства юстиции Грузии опубликовала видео, на котором объявивший голодовку Саакашвили принимает пищу. В подписи к ролику говорится, что видео приема пищи Михаилом Саакашвили публикуется «исходя из высокого общественного интереса».



Кроме того, министр юстиции Грузии Рати Брегадзе рассказал, что Саакашвили ест каши и пьет натуральные соки, хотя объявлял голодовку.

В тот же день оппозиция потребовала от властей Грузии госпитализировать экс-президента страны в гражданскую клинику в ближайшие 24 часа. В противном случае оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД) призовет своих сторонников выйти 8 ноября в Тбилиси на масштабный митинг на площади Свободы. Об этом сообщил глава ЕНД Ника Мелия на митинге в поддержку Саакашвили, который был организован в субботу, 6 ноября, у тюрьмы города Рустави.



Как писал «Ридус», диетолог Нурия Дианова объяснила, что голодовки могут отличаться друг от друга, и если Саакашвили все-таки ест кашу и пьет воду, то это считается частичным недоеданием, при котором он получает какие-то калории, хоть и немного.

Между тем Саакашвили сам прокомментировал видео, на котором он якобы принимает пищу. Политик утверждает, что на самом деле он принимал микроэлементы и минеральные добавки. По его словам, в медкабинете запрещено есть, а лекарства ему назначили врачи из-за голодовки.

