Экс-президента Грузии Саакашвили унесли из камеры на носилках

Объявивший голодовку бывший президент Грузии Михаил Саакашвили упал в тюрьме и потерял сознание.

В результате политика унесли из камеры на носилках, сообщил его адвокат Бека Басилая.

По словам юриста, инцидент произошел, когда Саакашвили собирался идти на встречу с адвокатами.

«Он упал… был без сознания, ему пальцами открывали глаза… пришли и унесли его на носилках, не знаю куда, не знаю, как он», — цитирует Басилаю ФАН.

В тюрьме остался еще один адвокат Саакашвили Ника Гварамия.

Позже в пенитенциарной службе республики сообщили о состоянии заключенного. «Состояние здоровья Михаила Саакашвили стабильное. Скоро реаниматолог сделает комментарий для СМИ», — приводит «РИА Новости» заявление службы.

Ранее личный врач политика Николоз Кипшидзе заявил, что Саакашвили трудно передвигаться на фоне длительной голодовки, и отметил «заметную желтизну» на его лице.

Как сообщал «Ридус», 11 ноября экс-президент Грузии пообещал прекратить голодовку, если его перевезут из глданской тюремной больницы в место для реабилитации, где ему обеспечат безопасность и высококачественное лечение.

Напомним, политика, голодающего с 1 октября, перевели в Глданскую тюремную больницу во избежание ухудшения состояния его здоровья.



До этого личный врач Саакашвили сообщил об отказе политика лечиться в тюрьме в связи с публикацией видео, на котором он принимает пищу в тюремном медпункте.