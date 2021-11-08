Грузинский телеканал сообщил о транспортировке Саакашвили в госпиталь

Объявившего голодовку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили решили перевезти из Руставской тюрьмы, предположительно, в Горийский военный госпиталь.

Как передает телеканал «Пирвели», консилиум врачей рекомендовал госпитализировать политика.

«По нашей информации, Саакашвили в эти минуты переводят на вертолете в Горийский военный госпиталь», — приводит сообщение «РИА Новости».

Город Гори находится в 120 км от Рустави.

Один из адвокатов Саакашвили назвал вывоз политика из тюрьмы «похищением».

Позднее Специальная пенитенциарная служба Грузии проинформировала, что политика перевели в Глданскую тюремную больницу во избежание ухудшения состояния его здоровья.

Накануне личный врач Саакашвили сообщил об отказе политика лечиться в тюрьме. По словам Николоза Кипшидзе, бывший президент Грузии отказался от лекарств, прохождения тестов и переливаний. Врач подтвердил, что решение Саакашвили связано с публикацией видео, на котором он принимает пищу в тюремном медпункте.



В тот же день оппозиция потребовала от властей Грузии госпитализировать экс-президента страны в гражданскую клинику в ближайшие 24 часа. В противном случае оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД) призовет своих сторонников выйти 8 ноября в Тбилиси на масштабный митинг на площади Свободы. Об этом сообщил глава ЕНД Ника Мелия на митинге в поддержку Саакашвили, который был организован в субботу, 6 ноября, у тюрьмы города Рустави.

