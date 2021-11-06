Голодающего Саакашвили сняли на видео во время приема пищи

На кадрах, опубликованных в Facebook Специальной пенитенциарной службой Министерства юстиции Грузии, видно, как экс-президент страны Михаил Саакашвили принимает пищу.

В подписи к ролику говорится, что видео приема пищи Михаилом Саакашвили публикуется «исходя из высокого общественного интереса».

«На видеоматериалах четко видно, как Михаил Саакашвили принимает пищу и натуральные соки в разное время суток», — поясняется в комментарии Минюста Грузии.

Опубликованные кадры действительно свидетельствуют о том, что арестованный политик находится в медпункте тюрьмы в окружении врачей. Он выглядит похудевшим, но не изможденным.

В интервью грузинскому телеканалу Rustavi 2 министр юстиции Грузии Рати Брегадзе рассказал, что Саакашвили ест каши и пьет натуральные соки, хотя объявлял голодовку.

По информации «РЕН ТВ», юрист Ника Гварамия сообщил в эфире телеканала «Мтавари Архи», что у политика начались проблемы с памятью. У него наблюдаются когнитивные нарушения на фоне продолжающейся голодовки. Гварамия добавил, что Саакашвили уже похудел на 20 кг.

Ранее в Службе безопасности Грузии заявили, что находящийся в тюрьме экс-президент Михаил Саакашвили планирует госпереворот руками своих сторонников. В СБГ утверждают, что сторонники экс-президента намерены блокировать здания парламента, правительства, администрации президента и ключевых министерств, а также перекрыть дороги к руставской тюрьме, где находится Саакашвили. Также руководители протеста хотят привлечь на свою сторону бывших и действующих сотрудников силовых ведомств.

Михаила Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси. Сейчас он находится в тюрьме города Рустави. Экс-президент объявил голодовку и отказывается от перевода в тюремную больницу, настаивая на отправке в частную клинику.

На родине, откуда он бежал в 2010 году, Саакашвили грозит по меньшей мере 9 лет лишения свободы: его заочно приговорили к трем годам по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и к шести годам по факту избиения депутата Валерия Гелашвили.