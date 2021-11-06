Грузинская оппозиция дала властям 24 часа на госпитализацию Саакашвили

Оппозиция потребовала от властей Грузии госпитализировать экс-президента страны Михаила Саакашвили в гражданскую клинику в ближайшие 24 часа.

В противном случае оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД) призовет своих сторонников выйти 8 ноября в Тбилиси на масштабный митинг на площади Свободы.

Об этом сообщил глава ЕНД Ника Мелия на митинге в поддержку Саакашвили, который был организован в субботу, 6 ноября, у тюрьмы города Рустави.

«У Бидзины Иванишвили (лидер правящей партии „Грузинская мечта — Демократическая Грузия“) есть 24 часа, чтобы принять здравое решение и перевезти Михаила Саакашвили туда, где его здоровье и жизнь будут [в безопасности]. Если за 24 часа они этого не сделают, мы в понедельник, 8 ноября, в 20:00 (19:00 мск) соберемся на площади Свободы [в Тбилиси] всей Грузией», — цитирует Мелию ТАСС.

Как отмечает агентство, в митинге у стен руставской тюрьмы приняли участие несколько сотен человек. Участники разбили палаточный городок и заявили, что намерены провести в нем ночь.

Полиция стала задерживать митингующих.

По информации телеканала «Рустави 2», в ходе акции одному из участников стало плохо. В итоге он скончался в клинике.



Ранее Специальная пенитенциарная служба Министерства юстиции Грузии опубликовала видео, на котором объявивший голодовку Саакашвили принимает пищу. В подписи к ролику говорится, что видео приема пищи Михаилом Саакашвили публикуется «исходя из высокого общественного интереса».

Как сообщал «Ридус», в Службе безопасности Грузии заявили, что находящийся в тюрьме экс-президент страны Михаил Саакашвили планирует госпереворот руками своих сторонников. В СБГ утверждают, что сторонники политика намерены блокировать здания парламента, правительства, администрации президента и ключевых министерств, а также перекрыть дороги к руставской тюрьме, где находится Саакашвили.



Напомним, Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси. Сейчас он находится в тюрьме города Рустави. Экс-президент объявил голодовку и отказывается от перевода в тюремную больницу, настаивая на отправке в частную клинику.

Политику грозит по меньшей мере 9 лет лишения свободы: его заочно приговорили к трем годам по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и к шести годам по факту избиения депутата Валерия Гелашвили.