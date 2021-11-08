Заключенные выразили протест против госпитализации Саакашвили

После госпитализации экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в тюремную больницу № 18 в Тбилиси заключенные тюрьмы устроили сильный шум.

Как сообщают грузинские СМИ, из окон тюремных корпусов, прилегающих к лечебному учреждению, раздается нецензурная брань в адрес политика. Заключенные также выражают свой протест, включая и выключая в камерах свет.

Отмечается также, что на прилегающей к тюремной больнице территории мобилизована полиция, включая спецназ МВД, а во дворе установлен водомет и находятся несколько пожарно-спасательных автомобилей.

Кроме того, в медучреждение доставлена медицинская техника, включая, предположительно, аппарат компьютерной томографии.

Тем временем глава Минюста Грузии Рати Брегадзе сообщил об оскорблениях со стороны Саакашвили в адрес сотрудников тюремной больницы.

«Когда Михаил Саакашвили был переведен в новое учреждение, он, к сожалению, нанес как физические, так и словесные оскорбления нашим сотрудникам», — приводит «Интерфакс» слова министра, сказанные в эфире телеканала «Имеди».

Брегадзе добавил, что его ведомство заинтересовано в том, чтобы здоровье Саакашвили было в очень хорошем состоянии.

Ранее стало известно, что политика перевели в Глданскую тюремную больницу во избежание ухудшения состояния его здоровья.



Накануне личный врач Саакашвили сообщил об отказе политика лечиться в тюрьме. По словам Николоза Кипшидзе, бывший президент Грузии отказался от лекарств, прохождения тестов и переливаний. Врач подтвердил, что решение Саакашвили связано с публикацией видео, на котором он принимает пищу в тюремном медпункте.



В тот же день оппозиция потребовала от властей Грузии госпитализировать экс-президента страны в гражданскую клинику в ближайшие 24 часа.

