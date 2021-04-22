«Стратегия прорыва»: в Общественной палате оценили Послание Путина

Общественная палата РФ подготовила целый пакет предложений по механизмам достижения национальных целей, озвученных президентом России Владимиром Путиным во время Послания Федеральному собранию. Об этом заявил заместитель секретаря ОП РФ, председатель Координационного совета при ОП РФ по национальным проектам и народосбережению Александр Галушка.

«Глава государства дал соответствующее поручение. Именно эту задачу сейчас решает Координационный совет по нацпроектам и народосбережению. Речь идет о достижении национальных целей в таких сферах, как здравоохранение и демография, образование и наука, экология, строительство безопасных и качественных автомобильных дорог», — пояснил Галушка.

Россия уверено вышла из периода неопределенности, связанной с пандемией коронавируса, и теперь находится на этапе важнейших социально-экономических преобразований, добавила секретарь ОП РФ Лидия Михеева.

По сути, в настоящее время на первый план выходит стратегия прорыва: Владимиром Путиным были анонсированы меры, нацеленные на рост научного и технологического потенциала страны, новые социальные выплаты, финансовая поддержка регионов, строительство социальной инфраструктуры. Меня и моих коллег из Общественной палаты вдохновляет то, что все меры, которые сейчас будет разрабатывать правительство, будут обсуждаться дополнительно с членами профильных комиссий Госсовета, деловых объединений, экспертами и членами ОП РФ. Мы отчетливо видим, что роль ОП РФ и гражданского общества в стране возрастает, функция общественного контроля стала уже обязательной в вопросах выполнения поручений президента, проведения выборов, достижения целей национального развития, — пояснила она.

Во время Послания Федеральному собранию Владимир Путин предложил продлить программу возврата 20% затрат на туристические поездки по стране и запустить механизм льготных кредитов, предназначенных для развития туристической отрасли. Кроме того, по словам президента, регионы России смогут в ближайшее время получить инфраструктурные бюджетные кредиты сроком на 15 лет под 3% годовых. На эти цели до 2024 года из бюджета страны будет выделено около 500 миллиардов рублей.

Еще Путин поручил ускорить принятие законопроекта о финансовой ответственности предприятий за ликвидацию накопленного вреда экологии, сосредоточиться на новых подходах в области энергетики, а также пообещал, что в 2030 году средняя продолжительность жизни в стране составит 78 лет.