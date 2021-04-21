«Неотвратимость наказания»: как изменится подход к охране природы в РФ

Президент России Владимир Путин поручил в ходе Послания Федеральному собранию ускорить принятие законопроекта о финансовой ответственности предприятий за ликвидацию накопленного вреда экологии и рекультивацию промплощадок.

«Подход предельно простой: получил прибыль за счет природы — убери за собой. Росприроднадзор и другие контролирующие органы обязаны в данном случае действовать жестко», — сказал Путин.

Он отметил, что усилия власти, бизнеса, институтов развития и Российской академии наук должны быть подчинены главной задаче — повышению качества жизни простых россиян.

«Здесь, подчеркну, наши подходы в области охраны окружающей среды носят абсолютно принципиальный характер, и ревизии, безусловно, не подлежат», — заключил президент.



Законопроект об ответственности собственников предприятий за ликвидацию вреда, причинённого окружающей среде, был внесен на рассмотрение в правительство в марте этого года. Согласно положениям законопроекта, собственника обяжут отвечать за весь жизненный цикл его предприятия, вплоть до «зачистки» ландшафта после его ликвидации. Работы по возмещению ущерба будут оплачиваться не из бюджета РФ, а за счет средств, заработанных собственником за время эксплуатации предприятия.

Новый законопроект сделает наказание за пренебрежительное отношение к экологии неотвратимым, поэтому Владимир Путин настаивает на скорейшем принятии данного документа, прокомментировал в интервью ridus.ru эксперт ОНФ по экологии Александр Коган.

Действующая процедура возмещения экологического ущерба, который наносят своими нерадивыми действиями всевозможные предприятия, является очень путаной и сложной. Согласно статистике, о возмещении экологического ущерба заботятся лишь некоторые собственники предприятий. Их количество весьма небольшое, — заявил Коган.

«Что характерно, успешные экологические мероприятия проводятся в России зачастую в режиме ручного управления, когда за процессом пристально наблюдают большие руководители нашего государства. Лишь в этом случае дело как-то двигается… А если это делается в рамках тех системных норм и правил, которые сегодня предусмотрены, то вопросы о возмещении ущерба экологии остаются, как правило, без должного внимания. Таким образом, законопроект об ответственности собственников за сохранность окружающей среды жизненно важен. Он сделает наказание за пренебрежительное отношение к экологии жестким и неотвратимым. И если этот закон заработает, то предприятия станут следить за соблюдением экологических требований, поскольку им будет выгоднее не нарушать, чем нарушать», — подытожил эксперт.

Законопроект будет внесен в Госдуму уже в эту весеннюю сессию. Он затронет предприятия, отнесенные по степени негативного воздействия на окружающую среду к I и II категориям.