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Путин пообещал увеличить среднюю продолжительность жизни в РФ до 78 лет

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© kremlin.ru

© kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назвал чрезвычайной ситуацию с демографией в стране. Поэтому, по словам главы государства, сбережение народов РФ является сегодня главным национальным приоритетом.

Этим приоритетом определяются все положения Конституции о защите семьи, укреплении социальных гарантий, развитии экономики, образования и культуры. Наша стратегия — вновь выйти на устойчивый рост численности населения, — заявил Путин в ходе Послания Федеральному собранию.

Глава государства пообещал, что в 2030 году средняя продолжительность жизни в стране составит 78 лет.

«Хорошо понимаю, что это сложнейшая задача. Тем более на фоне коронавирусной инфекции. Нам нужно сейчас держать под контролем соблюдение всех мер, призванных затормозить распространение вируса — и по контуру внешних границ, и внутри нашей страны», — подчеркнул Владимир Путин.

«Еще раз хочу обратиться к гражданам России. Дорогие мои, нельзя терять бдительность. Берегите себя и своих близких, соблюдайте все рекомендации врачей и санитарных служб», — добавил президент.

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