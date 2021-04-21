Ямал первым внедрит новый механизм инфраструктурных кредитов

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) готов стать пилотным регионом для внедрения нового механизма инфраструктурных кредитов. Об этом заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов по итогам Послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Сегодня глава государства Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием, объявил, что регионы России смогут получить инфраструктурные бюджетные кредиты сроком на 15 лет под 3% годовых. На эти цели до 2024 года из бюджета страны будет выделено около 500 миллиардов рублей.



«Ямал готов выступить пилотным регионом для внедрения нового финансового механизма инфраструктурных кредитов. С помощью этого механизма мы сможем запустить строительство Северного широтного хода. Это железнодорожная магистраль, которая даст импульс освоению богатейших ресурсов Арктики», — сообщил Артюхов.

«Ямал — территория реализации крупнейших промышленных проектов страны. Речь не только о традиционной добыче, но и о новых перспективах в переработке. Чтобы сделать эти проекты еще более эффективными, необходимо развивать транспортную инфраструктуру», — добавил губернатор ЯНАО.