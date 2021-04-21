В России запустят программу льготных кредитов для туристической отрасли

В России запустят программу льготных кредитов, предназначенных для развития туристической отрасли. Речь идет о строительстве, реконструкции гостиниц и другой туристической инфраструктуры, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию.

Ставка по таким кредитам рассчитана на 15 лет и будет составлять также 3−5%, — пообещал Путин.



Ранее глава государства предложил продлить программу возврата 20% затрат на туристические поездки по стране.

«Чтобы как можно больше людей смогли укрепить здоровье в санаториях и на курортах, предлагаю по меньшей мере до конца года продлить программу, по которой гражданину возвращается 20% его затрат на туристические поездки по России», — сказал Владимир Путин.

