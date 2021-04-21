Путин призвал сосредоточиться на новых подходах в области энергетики

Россия нуждается в новых подходах в области развития энергетики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию.

По мнению главы государства, прежде всего нужно сосредоточиться на производстве водорода, атомной генерации, а также на создании новых накопителей энергии.

«Еще необходимо уделить большое внимание вопросу изменения климата: адаптировать к нему сельское хозяйство, промышленность, ЖКХ, инфраструктуру, создать отрасль по утилизации углеродных выбросов и добиться снижения их объемов», — отметил Путин.

