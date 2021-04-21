Путин призвал сосредоточиться на новых подходах в области энергетики
- 21 апреля 2021, 13:10
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Россия нуждается в новых подходах в области развития энергетики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию.
По мнению главы государства, прежде всего нужно сосредоточиться на производстве водорода, атомной генерации, а также на создании новых накопителей энергии.
«Еще необходимо уделить большое внимание вопросу изменения климата: адаптировать к нему сельское хозяйство, промышленность, ЖКХ, инфраструктуру, создать отрасль по утилизации углеродных выбросов и добиться снижения их объемов», — отметил Путин.
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