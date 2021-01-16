Мясников предупредил о большей опасности, чем COVID-19

Охватившая мир эпидемия ожирения опаснее пандемии коронавируса, заявил в своей программе на телеканале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников.

Он пояснил, что почти 40% жителей всего мира страдают от проблем с лишним весом, которые приводят к диабету, инфарктам, инсультам и онкологическим заболеваниям.

По его словам, за год, наравне с полутора миллионами жертв коронавируса, умерло от голода десять миллионов человек, а от проблем, связанных с ожирением — более 20 миллионов.

«Такие потери никакому COVID не снились», — цитирует Мясникова «РИА Новости».

Врач отметил, что склонность к набору веса зачастую определяют привычки родителей. Предрасположенность к ожирению на протяжении всей жизни может возникнуть, например, из-за курения матери во время беременности или из-за проблем с избыточным весом одного из родителей. Диабет у матери является еще одним фактором, повышающим вероятность возникновения проблем с лишним весом у ребенка.

Мясников также обратил внимание на тот факт, что, согласно последним исследованиям, причиной развития ожирения может быть вирусная инфекция.

Ранее телеведущий опроверг распространенные мифы о кофе и назвал полезные свойства этого напитка.

Кроме того, врач перечислил продукты, которые помогут снизить риск развития старческой деменции до 50%, а также назвал ошибки, которые совершают люди, стремящиеся придерживаться здорового питания и отдающие предпочтение кисломолочным продуктам, кукурузным хлопьям, батончикам, напиткам для похудения, смузи и конфетам из кокоса.

Мясников также рассказал, как правильно питаться, чтобы повысить свой иммунитет, и выделил самый полезный для здоровья продукт.