Барецкий опроверг свои слова о том, что он был в машине с Ефремовым

Шоумен Стас Барецкий, ранее рассказавший о том, что он находился в автомобиле актера Михаила Ефремова в момент смертельного ДТП на Смоленской площади в Москве, опроверг свои слова.

Теперь он утверждает, что просто встречался с Ефремовым в баре и пил с ним в тот день.

«Я нажрался, как свинья, где-то заснул, а он вечером сел в машину», — признался шоумен в интервью «МК».

В появившейся в СМИ информации Барецкий обвинил журналистов, которые звонят и провоцируют. «Ну сами рассудите — если бы я с ним был в машине, меня давно бы уже допросили», — привел он такой аргумент.

Ранее Барецкий признался, что находился в тот вечер в автомобиле Ефремова еще с одним пассажиром. «Я был в той машине с Мишей Ефремовым, — рассказал он в беседе с изданием „ПолитЭксперт“. — Там был еще один человек, но я не могу его назвать, потому что он очень известный, и я боюсь последствий».

По словам шоумена, в момент аварии он был пьян, поэтому не сразу понял, что произошло. Ему даже показалось, что удар не был сильным. «Немного стукнулся головой, — поделился он своими воспоминаниями. — Я вообще подумал, что мы влетели в какую-то канаву».

Барецкий добавил, что пассажиры Ефремова покурили после ДТП возле здания МИДа и разошлись, а о трагических последствиях смертельной аварии он узнал лишь на следующий день из СМИ.

Шоумен также заявил, что не оправдывает Ефремова, севшего пьяным за руль, и считает, что актер заслуживает наказания.

Как отмечает ФАН, сразу после аварии в СМИ появились сообщения, что Ефремов во время ДТП якобы находился не один в автомобиле. Однако в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ опровергли подобные слухи, отметив, что пассажиров в машине актера не было.

Между тем дочь актера Анна-Мария заявила, что сопровождавшие артиста люди видели, что он находится в неадекватном состоянии, но при этом позволили ему сесть за руль и отвезти их. Девушка считает, что они тоже заслуживают наказания.

Напомним, вечером 8 июня заслуженный артист РФ Михаил Ефремов, управляя в пьяном виде внедорожником, выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон службы доставки еды. В результате столкновения водитель фургона Сергей Захаров получил тяжелые травмы, был госпитализирован и наутро скончался.

На следующий день стало известно, что в крови и моче Ефремова были обнаружены следы сразу нескольких наркотических веществ. В полиции, куда актера доставили для допроса, ему отменили подписку о невыезде и задержали на 48 часов. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.