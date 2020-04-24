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Проверка экипажа авианосца «Теодор Рузвельт» выявила 840 случаев COVID-19

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© 7th Fleet

© 7th Fleet

Командование ВМС США отчиталось по результатам проверки на коронавирусную инфекцию экипажа атомного авианосца «Теодор Рузвельт». COVID-19 выявили у 840 человек. Один из них скончался. Четверо находятся в больнице, сообщил сайт флота.

«Четыре моряка с USS Theodore Roosevelt находятся в морской больнице США на Гуаме и проходят лечение от симптомов COVID-19. Ни один из матросов, госпитализированных по поводу COVID-19, не находится в отделении интенсивной терапии», — сказано в сообщении ВМС США.

Из общего числа случаев 88 матросов поправились. На берегу находятся 4234 члена экипажа.

Авианосец остается на военной базе острова Гуам. На борту находится незначительная часть команды, которая поддерживает работу всех систем. Корабль, как заверяют представители ВМС, остается в строю.

История со вспышкой коронавирусной инфекции на борту «Теодора Рузвельта» стоила должности капитану авианосца — Бретту Крозье. Он допустил публикацию в СМИ собственной докладной записки о заражении экипажа. Исполняющий обязанности министра ВМС Томас Модли обрушился с критикой на командира корабля, и того сняли. Однако вскоре отправился в отставку и сам Модли. Американцы в этой истории поддержали честного офицера, который позаботился о здоровье своих подчиненных, а жители острова Гуам напуганы обилием зараженных военных в местных отелях.

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