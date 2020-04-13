Гуам испугался коронавируса с авианосца США «Теодор Рузвельт»

Жители острова Гуам привыкли к постоянному военному присутствию Соединенных Штатов на военной базе, которая имеет стратегическое значение в тихоокеанском регионе. Однако недавно отели буквально затопила волна моряков с пораженного коронавирусом авианосца «Теодор Рузвельт». Карантин, который американцы будут отбывать среди местных жителей, многих пугает. При этом чиновники настаивают на соблюдении строгих мер безопасности.

Вспышка на борту атомного авианосца началась в конце марта. Она привела к масштабному кризису в руководстве ВМС США после того, как капитан корабля Бретт Крозье обнародовал письмо с просьбой ускорить действия по защите своих моряков.

Исполняющий обязанности министра ВМС Томас Модли уволил капитана, а затем буквально напал на него во время речи на корабле в Гуаме. Чиновник назвал Крозье либо «слишком наивным, либо слишком глупым» для командования авианосцем. После этого Модли самому пришлось уйти в отставку.

Около пяти тысяч моряков с «Теодора Рузвельта» проверили на COVID-19 и вывезли на берег. Более 580 из них оказались заражены, один 9 апреля попал в реанимацию, заявил заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов генерал Джон Хайтен.

В ВМС отметили, что более 1700 моряков, у которых результат теста оказался отрицательным, изолировали в гостиницах. Больных оставили на базе.

Местные уверены, что чиновники дают обещания, которых не будут выполнять. «Нам словно влепили пощечину», — передает South China Morning Post мнение жительницы дома, расположенного в 400 метрах от гостиниц, в которых разместили моряков. По ее словам, никто точно не знает, сколько военных и где поселили.

Гарантий чиновников недостаточно, считают многие жители Гуама. Карантин моряков добавил негатива в условиях и без того напряженной ситуации. «У меня одышка, и мне интересно, это COVID-19 или это мое беспокойство», — сказала местная жительница.

К призывам пересмотреть вопрос о пребывании моряков в отелях острова подключилась группа поддержки коренного населения Марианских островов I Hagan Famalaoan Guahan.

«Их отрицательные тесты на коронавирус сегодня не означают, что они останутся такими через неделю или позже. Решение разместить их в центре нашего сообщества — азартная игра со здоровьем наших людей», — сказано в заявлении активистов.

Президент Ассоциации отелей и ресторанов Гуама Мэри Роудс отказалась назвать гостиницы, однако сообщила, что десять из них были выделены для размещения примерно четырех тысяч моряков. Семь отелей уже прекратили бронирование номеров и резко сократили количество посетителей.

Карантин приносит пользу и небольшим отелям, подчеркнула Родс. Военно-морской флот занял крупные гостиницы, а других гостей перевели в более мелкие объекты, которые страдают из-за снижения спроса на фоне пандемии.

Каждому моряку выделили номер со всеми удобствами на две недели. Контакт с работниками гостиницы исключен. Находящегося на карантине могут посещать только военная полиция и медицинские бригады. ВМС снабдил отели масками, перчатками и другим защитным оборудованием, а также продуктами для организации питания военных.

В отелях Гуама часто размещают военнослужащих. Пентагон контролирует около трети острова, находящегося примерно в шести тысячах километров к западу от Гонолулу. Сейчас здесь зафиксировано 133 случая заражения коронавирусной инфекцией, не считая моряков с «Теодора Рузвельта». Умерли уже пять человек.

«Я знаю, что услышу хор циников, которые будут против этого решения. Но сейчас не время для конфронтации. Мы можем защитить Гуам, оставаясь при этом гуманными», — заявила первый в истории острова женщина-губернатор Лу Леон Герреро, распорядившаяся принять моряков с авианосца.

По словам местного приходского священника, ничего страшного не произошло. Просто «придется жарить больше рыбы». Жители острова давно привыкли к военным морякам — многие или сами работают на обслуживании флота, либо имеют родственников, связанных с этим. «Я пришел к выводу, что Гуам имеет такие же глубокие связи с военными, как и с католической верой», — считает отец Хезел из церкви Санта-Барбары в Дедедо — самой густонаселенной деревне острова.

Тем временем российский МИД призвал США не политизировать ситуацию с распространением коронавируса в мире.