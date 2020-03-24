Коронавирус проник на авианосец США «Теодор Рузвельт»

Перед вездесущим коронавирусом не могут устоять не только круизные лайнеры, но и грозные военные корабли. Тесты на COVID-19 трех членов команды американского авианосца «Теодор Рузвельт» дали положительный результат, заявил 24 марта исполняющий обязанности министра ВМС США Томас Модли.

«Три случая COVID-19 были выявлены среди личного состава на борту авианосца „Теодор Рузвельт“. Это первые случаи COVID-19 на корабле, несущем дежурство», — цитирует РИА Новости слова Модли.

Инфицированных поместили в карантин. Планируется, что они в самое ближайшее время будут эвакуированы с авианосца по воздуху.

Атомный авианосец «Теодор Рузвельт» является одним из крупнейших военных кораблей мира. На его борту находятся почти шесть тысяч человек — около 3,2 тысячи членов экипажа и 2,5 тысячи авиационного персонала.

«Теодор Рузвельт» участвовал в операции «Буря в пустыне» и в нападении на Югославию. В этих конфликтах его самолеты совершили почти девять тысяч вылетов.

Во время пандемии коронавируса пассажиры и члены экипажа крупных судов часто становятся заложниками эпидемии, вспыхнувшей на борту. Людей изолируют от остального мира, против захода кораблей в порты бунтуют местные жители.