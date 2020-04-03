Капитана зараженного COVID-19 авианосца США сняли с должности

Капитан американского атомного авианосца «Теодор Рузвельт», на борту которого вспыхнула эпидемия COVID-19, лишился своей должности. По мнению командования ВМС США, он начал «сеять панику» и понесет за это ответственность.

«Теодор Рузвельт» выполнял поставленные задачи в акватории Тихого океана, когда на его борту выявили трех членов экипажа, инфицированных коронавирусом нового типа. Заболевших сняли с корабля вертолетом и отправили на сушу.

Однако остановить распространение болезни на корабле не удалось. «Теодор Рузвельт» решили вернуть на военную базу на остров Гуам. Тем временем в прессе появилось письмо капитана авианосца Бретта Крозье, адресованное командованию. В нем содержалась просьба отпустить на берег примерно 90% команды, поскольку в стесненных корабельных условиях нельзя обеспечить надежное «социальное дистанцирование».

По словам исполняющего обязанности министра ВМС США Томаса Модли, капитан «Теодора Рузвельта» «продемонстрировал неумение руководить кораблем» в разгар кризиса, «посеял панику» и несет ответственность за то, что его докладная записка попала в средства массовой информации.

«То, что он сделал, сводит на нет усилия командования по решению данной проблемы, создает панику и ощущение того, что флот не справляется со своими задачами. А это не соответствует действительности», — цитирует Fox News слова Модли на пресс-конференции.

По данным прессы, примерно тысяча человек из состава экипажа авианосца уже направлены на сушу. Всего около трех тысяч моряков и летного персонала «Теодора Рузвельта» попадут в карантин на острове Гуам.

Тем временем в социальных сетях американцы уже славят капитана Бретта Крозье, который «лишился должности ради спасения жизней экипажа». Томаса Модли называют «туалетной бумагой Трампа» и «безвольным человеком», именно из-за этих качеств получившим назначение от президента.

