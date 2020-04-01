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Капитан зараженного COVID-19 авианосца США может быть наказан

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© Wikimedia Commons

© Wikimedia Commons

Командование Военно-морских сил США не исключает возможности наказания капитана атомного авианосца «Теодор Рузвельт», чье письмо с просьбой отправить на берег команду из-за заражения коронавирусом попало в СМИ. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на слова временно исполняющего обязанности министра ВМС Соединенных Штатов Томаса Модли.

Модли отметил, что не знает, кто «слил» в СМИ письмо капитана с просьбой принять более решительные меры для прекращения распространения коронавируса на боевом корабле.

«Это является нарушением установленного порядка и дисциплины, если это сделал он. Но я не знаю этого», — ответил Модли на вопрос о возможном наказании капитана.

Командующий подчеркнул, что само письмо с сообщением о тревожной обстановке на корабле «абсолютно точно не приведет ни к какому наказанию». При этом Модли добавил, что он не согласен с капитаном, который просит отправить на берег 90% команды.

«Теодор Рузвельт» некоторое время назад был атакован коронавирусом во время выполнения боевой задачи в Тихом океане. Трех зараженных членов экипажа пришлось эвакуировать вертолетами на берег, а сам корабль вернуть на базу на острове Гуам.

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