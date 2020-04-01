Авианосец США запросил срочную помощь из-за вспышки COVID-19

Вспышка коронавирусной инфекции на борту атомного авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт» угрожает жизни тысяч членов экипажа и авиационного персонала. Условия ограниченного пространства на военном корабле не позволяют организовать карантин и соблюдать «социальное дистанцирование». Капитан запросил срочную помощь у командования. Принято решение проверить всех военнослужащих на наличие COVID-19 на военной базе острова Гуам.

«Мы не на войне. Морякам не нужно умирать. Если мы не будем действовать сейчас, мы не сможем должным образом позаботиться о нашем самом главном достоянии — наших моряках», -цитирует Associated Press слова капитана авианосца Бретта Крозье.

По последним данным, на борту авианосца уже заболели, по меньшей мере, 100 моряков. Капитан попросил отпустить команду на берег и изолировать инфицированных. По его словам, для этого потребуется «политическое решение», но оно будет верным. Бретт Крозье просит принять необходимые меры «как можно скорее».

О том, что вирус проник на борт «Теодора Рузвельта», выполнявшего боевые задачи в Тихом океане, стало известно несколько дней назад. Первых заболевших эвакуировали по воздуху, затем корабль вернули на Гуам.

Пассажиры и члены экипажа крупных судов уже становились заложниками пандемии коронавируса. Из-за вспышек инфекции на борту людей изолировали от остального мира. При этом иногда против захода лайнеров в порты бунтуют местные жители.

