Министр спорта Франции призвала быстрее отложить Олимпиаду

Если власти Японии и Международный олимпийский комитет (МОК) планируют перенести Олимпийские игры в Токио на более поздний срок, лучше было бы объявить об этом решении как можно быстрее. Такое заявление сделала 23 марта в эфире радио France Info министр спорта Франции Роксана Марачиняну.

«Правительство Японии и МОК должны принять правильное решение … если игры будут отложены, решение о задержке должно быть объявлено как можно скорее, поскольку это успокоит всех спортсменов и их тренеры во всех странах», — цитирует Reuters слова Марасиняню.

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа. Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что это будет сделано, несмотря на вспышку коронавируса. Он призвал спортсменов «на всех парах и с полной уверенностью» двигаться навстречу Играм и продолжать подготовку.

При этом премьер-министр Японии постарался заручиться поддержкой лидеров G7 в вопросе проведения Олимпиады, несмотря на угрозу COVID-19, и добился успеха. Японские власти и олимпийские чиновники не решаются отменить соревнования, поскольку такое развитие событий приведет к колоссальным убыткам.

Тем не менее, несколько олимпийских комитетов различных стран уже заявили, что не будут отправлять своих спортсменов в Токио. Также за отмену Игр высказалась World Athletics — ассоциация федераций легкой атлетики планеты.

Накануне МОК пообещал принять решение о проведении Олимпиады в течение четырех недель, а японский премьер допустил возможность переноса Игр.