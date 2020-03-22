МОК примет решение о проведении Олимпиады-2020 через месяц

Окончательное решение о проведении в 2020 году Олимпиады в Токио будет принято не ранее чем через четыре недели. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) взял паузу для оценки ситуации с распространением коронавируса в мире. Об этом написал в Twitter журналист британского телеканала ITV Стив Скотт.

«Исполком МОК дал себе еще четыре недели для принятия окончательного решения по Олимпиаде в Токио в 2020 году. Прежде чем утвердить альтернативные планы, они хотят оценить ситуацию. Впервые установлен некий крайний срок. Все меняется», — написал журналист.

Изначально Игры в Токио были запланированы на 24 июля — 9 августа. В прессе уже появлялись слухи об их возможном переносе.



Несколько дней назад в ходе видеоконференции лидеры «Большой семерки» поддержали премьер-министра Японии Синдзо Абэ, заявившего о намерениях провести Олимпиаду в Токио вопреки вспышке коронавируса. Японские власти уверены, что состоявшиеся Игры стать «символом победы над COVID-19». Идея о соревнованиях без зрителей категорически отвергается.



В Греции уже зажгли огонь Олимпиады-2020. Два дня назад он был доставлен самолетом в Японию. Встречающие были в масках, но их собралось не менее десяти тысяч.



Если Олимпиада будет перенесена или проведена без зрителей, Японию ждут огромные финансовые потери и снижение ВВП. Серьезно пострадает бюджет МОК. Комитет лишится десятков миллиардов долларов — прежде всего от телевизионных трансляций.

Ранее президент МОК Томас Бах призвал спортсменов «на всех парах и с полной уверенностью» двигаться навстречу Олимпиаде и продолжать подготовку.