Абэ допустил отсрочку Олимпиады

Отсрочка Олимпиады станет вполне вероятной, если соревнования не удастся осуществить в привычном формате. Такое заявление сделал 23 марта премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время выступления в парламенте страны.

Премьер отметил, что позиция Международного олимпийского комитета (МОК) соответствует курсу на проведение Игр в полном формате, о котором говорилось ранее.

«Если это будет невозможно осуществить, то нужно будет принять решение об отсрочке, исходя из того, что мы в первую очередь должны думать о спортсменах», — цитирует ТАСС слова премьер-министра Японии.

При этом по информации источника The Times, Олимпиаду могут перенести на три месяца — на 24 октября — или отложить до июля 2021 года. Оба варианта сейчас рассматриваются в МОК.

Ранее стало известно о первой просьбе отстрочить Олимпиаду со стороны международной спортивной организации. С таким обращением к МОК выступила World Athletics — ассоциация федераций легкой атлетики планеты.

Синдзо Абэ уже пытался заручиться поддержкой лидеров G7 в вопросе проведения Олимпийских игр, несмотря на угрозу коронавируса. И получил ее. Отмена соревнований в Токио в 2020 году грозит Японии и МОК колоссальными убытками, поэтому японские и спортивные чиновники всячески стараются выбраться из сложной ситуации.