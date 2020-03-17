Абэ добился поддержки G7 в проведении Олимпиады

Лидеры «большой семерки» в ходе видеоконференции поддержали премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который заявил о намерении провести Олимпиаду в Токио вопреки распространению коронавируса. Игры в присутствии зрителей должны, по мнению японских властей, стать «символом победы над COVID-2019».

«Премьер-министр заявил, что хотел бы провести Олимпиаду как доказательство того, что человечество смогло преодолеть новый коронавирус. Он заручился поддержкой G7», — цитирует ТАСС заявление Министерства иностранных дел Японии.

Лидеры G7 в совместном заявлении по итогам видеоконференции также пообещали приложить все усилия для восстановления роста мировой экономики до уровня начала пандемии нового коронавируса. Главы государств «семерки» договорились о совместных действиях против распространения болезни. Одним из действенных способов они признали ужесточение контроля на границах.

В Токио продолжают считать возможным проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в намеченные сроки. При этом идея о соревнованиях без зрителей категорически отвергается.

Такая позиция японских властей вполне понятна. Если Игры будут перенесены или проведены без зрителей, Японию ждут колоссальные финансовые потери и даже снижение ВВП. Серьезно пострадает и бюджет Международного олимпийского комитета (МОК), который лишится доходов, прежде всего от телевизионных трансляций. Речь идет о десятках миллиардов долларов. Именно поэтому президент МОК Томас Бахв начале марта призвал спортсменов «на всех парах и с полной уверенностью» двигаться навстречу Олимпиаде и продолжать подготовку.

Игры в Токио запланированы на 24 июля — 9 августа, Паралимпиада — на 25 августа — 6 сентября. Ранее в прессе появились слухи о возможном переносе этих спортивных событий. Однако несколько дней назад в греческой Олимпии уже зажгли огонь Токио-2020. Правда, церемония на этот раз прошла без зрителей на фоне распространения COVID-2019.



Тем временем из-за коронавируса уже отменены и перенесены практически все крупнейшие спортивные состязания: чемпионаты и кубки мира по различным видам спорта, национальные первенства ведущих стран по футболу и хоккею, сезоны НХЛ и НБА, а также множество других турниров. Российская КХЛ судорожно пытается придумать, как достойно завершить Кубок Гагарина после отказа от участия в нем шведского и казахского клубов.