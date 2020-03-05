Олимпиада в Токио пройдет в намеченные сроки

Олимпийские игры в Токио состоятся, несмотря на вспышку новой болезни COVID-2019 во многих странах мира, в числе которых оказалась и Япония. Соревнования будут проведены в ранее намеченные сроки. Об этом стало известно по итогам заседания исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) 3 и 4 марта в Лозанне.

Церемония открытия Игр намечена на 24 июля. Олимпиаду торжественно закроют 9 августа. На заседании был представлен доклад о мерах безопасности в связи с распространением коронавируса. После детального обсуждения было принято решение МОК: Игры отменять, переносить или сдвигать по срокам не будут.

В феврале была создана рабочая группа с участием представителей МОК, оргкомитета Олимпиады, японских властей и организации здравоохранения (ВОЗ). При принятии решения учитывались выводы ее специалистов. «МОК высоко оценивает и поддерживает принимаемые меры, которые составляют важную часть планов Токио по проведению безопасных игр», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы комитета.

Президент МОК Томас Бах призвал спортсменов «на всех парах и с полной уверенностью» двигаться навстречу Олимпиаде, продолжать подготовку, а также пообещал поддержку атлетам и национальным олимпийским комитетам.

При этом Баху и официальному представителю МОК Марку Адамсу пришлось выдержать настоящую атаку журналистов, которых больше всего волновала судьба Игр в условиях вспышки коронавируса. Чаще всего звучали вопросы о сроках проведения и о возможных действиях при увеличении числа случаев заражения. Особенно, если ВОЗ признает ситуацию с COVID-2019 пандемией. Прозвучали даже предположения о проведении Олимпиады без зрителей.

Однако Бах не стал поддаваться и подчеркнул, что решение о проведении Игр останется в силе.

«Вы что, сговорились? Но вам не удастся подтолкнуть меня к тому, чтобы я начал спекулировать на эту тему. Я могу вас заверить, что я не устану повторять заявление, которое я сделал ранее», — сказал он.

По словам министра спорта РФ Олега Матыцина, в России также «не видят рисков отмены спортивных мероприятий из-за коронавируса». При этом власти постоянно следят за ситуацией, осознают ее сложность и постоянно «обмениваются информацией» на федеральном, региональном и городском уровне.

ВОЗ пока не признает распространение COVID-2019 пандемией, а лишь указывает на ее потенциал стать таковой. Дальнейшее развитие событий предсказать сейчас никто не рискнет. При этом стоит учесть убытки, которые понесут Япония, МОК и все заинтересованные организации в случае отмены Олимпиады.

Тома Бах предпочел не отвечать на вопрос о страховании Игр на случай отмены и возможной сумме компенсации. По официальным данным, подготовка к соревнованиям уже стоила 12,6 миллиарда долларов. Без рекламы, телевизионных трансляций и болельщиков покрыть расходы не получится. В этой ситуации забудут даже про спортсменов, потративших годы на подготовку к Токио-2020.

Тем временем во всем мире отменено уже достаточно много крупных и знаковых мероприятий из-за вспышки коронавируса. Примером может являться конференция Google I/O 2020.