Глава World Athletics попросил МОК перенести Олимпиаду

Руководитель Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу призвал президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха перенести Олимпиаду 2020 года в Токио из-за ситуации с COVID-19. Пандемия коронавируса нового типа ставит спортсменов в разные условия, и кто-то из них получит явное преимущество.

«Я провел конференцию с представителями национальных федераций, на которой мы обсудили сложившуюся ситуацию. В связи с тем, что государства понесли разный ущерб от распространения коронавируса, мы пришли к единогласному мнению, что проведение Олимпийских игр в запланированные даты невозможно из-за несоблюдения принципа честной конкуренции», — цитирует ТАСС слова обращения Коу к Баху.

Глава World Athletics отметил, что пандемия создала объективные трудности для тренировочного процесса в ряде стран. Закрыты границы, власти некоторых государств ввели карантинные меры. Спортсменам придется готовиться к соревнованиям в ускоренном режиме, а это повышает вероятность серьезных травм.

Ни одна из международных спортивных федераций до этого не просила МОК о переносе Олимпиады-2020. Однако призыв уже прозвучал со стороны национальных олимпийских комитетов Бразилии, Колумбии, Норвегии, Словении, Хорватии, а также легкоатлетической федерации США, федераций футбола и легкой атлетики Испании.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля до 9 августа. МОК уже заявлял ранее, что намерен провести Игры несмотря на пандемию коронавируса. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заручился поддержкой лидеров «Большой семерки» в данном вопросе. В Японию уже прибыл олимпийский огонь из Греции.

Однако вопрос о проведении Олимпиады все еще остается открытым. МОК взял паузу длительностью в четыре недели, чтобы принять окончательное решение. Впервые была названа крайняя дата для вердикта организации, которая вместе с японскими властями понесет колоссальные убытки при отмене Игр.