Хуситы объявили о прекращении атак против Саудовской Аравии

Йеменские повстанцы-хуситы заявили, что прекращают обстреливать ракетами Саудовскую Аравию, сообщает портал Al-Masdar.

Повстанцы подчеркнули, что возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция предложила им прекратить авиаудары по Йемену в обмен на отказ от ракетных обстрелов Саудии, отмечает арабское издание.

Ранее, как сообщал «Ридус», национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco продемонстрировала повреждения, которые получили два ее предприятия по нормализации нефти в Абкайке и Хурайсе в результате атаки крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, в ночь на 14 сентября группа беспилотных летательных аппаратов атаковала предприятия Saudi Aramco на востоке страны. Ответственность за нападение взяли на себя йеменская шиитская военизированная группировка хуситов, которая уже десять лет воюет с саудовскими войсками. В США и Саудовской Аравии заявили, что при атаке использовалось иранское оружие, включая крылатые ракеты, и она исходила не с территории Йемена.

В качестве доказательства причастности Ирана на нападению саудовское министерство обороны показало обломки БПЛА. По словам представитель ведомства Турки аль-Малики, всего для атаки на объекты Saudi Aramco было применено 25 дронов и крылатых ракет.

Американские СМИ сообщили о том, что удар по предприятиям Saudi Aramco был нанесен из южной части Ирана. Согласно этой версии, ракеты перед ударом по объектам Saudi Aramco якобы пролетели над южным Ираком и пересекли воздушное пространство Кувейта, миновав радиолокационные системы США и саудовские силы ПВО, сосредоточенные в районе Персидского залива. Госсекретарю США Майку Помпео пришлось объяснять журналистам, что даже лучшие системы ПВО работают «с переменным успехом» и «не всегда сбивают цели».