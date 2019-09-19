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Госдеп признал провал комплексов Patriot при атаке на Саудовскую Аравию

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© AP/TASS

© AP/TASS

Госсекретарю США Майку Помпео пришлось объяснять, почему поставляемые американцами средства ПВО Саудовской Аравии не смогли остановить ни одну из ракет, атаковавших предприятия национальной нефтяной компании страны Saudi Aramco.

Помпео заявил журналистам, что даже лучшие системы ПВО работают «с переменным успехом» и иногда ошибаются. «Даже одни из самых лучших систем в мире не всегда сбивают цели», — сказал глава Госдепа. «Мы хотим убедиться, что инфраструктура и ресурсы защищены таким образом, чтобы подобные атаки в будущем были менее успешными, чем эта», — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин воспользовался ситуацией в Саудовской Аравии, чтобы предложить властям этой страны купить системы ПВО российского производства. «Политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое государственное решение, как это сделали в свое время руководители Ирана, закупив С-300, и сделал президент Эрдоган, закупив у России С-400», — посоветовал российский лидер.

Напомним, в ночь на 14 сентября группа беспилотных летательных аппаратов атаковала предприятия Saudi Aramco на востоке страны. Ответственность за нападение взяли на себя йеменская шиитская военизированная группировка хуситы, которая уже десять лет воюет с саудовскими войсками. В США и Саудовской Аравии заявили, что при атаке использовалось иранское оружие, включая крылатые ракеты, и она исходила не с территории Йемена.

В качестве доказательства причастности Ирана на нападению саудовское министерство обороны показало обломки БПЛА. По словам представитель ведомства Турки аль-Малики, всего для атаки на объекты Saudi Aramco было применено 25 дронов и крылатых ракет.

Американские СМИ сообщили о том, что удар по предприятиям Saudi Aramco был нанесен из южной части Ирана. Согласно этой версии, ракеты перед ударом по объектам Saudi Aramco якобы пролетели над южным Ираком и пересекли воздушное пространство Кувейта, миновав радиолокационные системы США и саудовские силы ПВО, сосредоточенные в районе Персидского залива.

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