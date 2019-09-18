Саудовская Аравия показала обломки атаковавших объекты Saudi Aramco дронов

Министерство обороны Саудовской Аравии провело презентацию обломков беспилотных аппаратов, которые атаковали предприятия национальной нефтяной компании Saudi Aramco.

Представитель ведомства Турки аль-Малики обвинил в нападении Иран и заявил журналистам, что дроны атаковали объекты Saudi Aramco не из Йемена, «несмотря на усилия Ирана сделать, чтобы это так выглядело». По его словам, всего для нападения было применено 25 дронов и крылатых ракет.

Советник президента Ирана Хесамодиен Ашна назвал обвинения катастрофой для королевства. «Пресс-конференция доказала, что Саудовская Аравия ничего не знает о том, где были сделаны или откуда запущены ракеты и беспилотники, и не смогла объяснить, почему система противовоздушной обороны страны не смогла их перехватить», — написал Ашна в Twitter.



Тем не менее, демонстрации обломков оказалось достаточно, чтобы президент США Дональд Трамп объявил о введении новых санкций против Ирана в качестве обещанного ранее «жесткого ответа». «Мы добавим очень значительные санкции в отношении Ирана. Мы объявим об этом в течение следующих 48 часов», — заявил журналистам Трамп. При этом он не исключил в дальнейшем и военных мер.

Напомним, в ночь на 14 сентября группа беспилотных летательных аппаратов атаковала предприятия Saudi Aramco на востоке страны. В результате пострадали крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс возле города Абкаик к востоку от Эр-Рияда и нефтеперерабатывающий завод в районе Хурайс. Ответственность за нападение взяли на себя йеменская шиитская военизированная группировка хуситы, которая уже десять лет воюет с саудовскими войсками. В США и Саудовской Аравии заявили, что при атаке использовалось иранское оружие, включая крылатые ракеты, и она исходила не с территории Йемена.

Позже американские СМИ сообщили о том, что удар по предприятиям Saudi Aramco был нанесен из южной части Ирана. Согласно этой версии, ракеты перед ударом по объектам Saudi Aramco якобы пролетели над южным Ираком и пересекли воздушное пространство Кувейта, миновав радиолокационные системы США и саудовские силы ПВО, сосредоточенные в районе Персидского залива.

Новость об атаке беспилотников вызвала серьезный рост цен на нефть (около 15%), поскольку королевство более чем в два раза сократило добычу — на 5,7 миллиона баррелей в сутки. В Эр-Рияде намерены восстановить добычу как можно быстрее, однако на деле восстановление может занять несколько недель. Американская деловая газета Wall Street Journal оценила потенциальные потери Saudi Aramco из-за атаки дронов в 300 миллиардов долларов, а директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что не исключает угрозу развития военного сценария на Ближнем Востоке.

