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Американские СМИ назвали место запуска дронов и ракет по Saudi Aramco

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© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus

© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus

Американские телеканалы CBS News и CNN сообщили о том, что удар по предприятиям национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco был нанесен из южной части Ирана.

В частности, CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в Вашингтоне утверждает, что атака была проведена с применением дронов и крылатых ракет, а в CNN добавляют, что их запуск «с очень высокой вероятностью» производился с иранской базы, которая расположена на границе с Ираком. Согласно этой версии, ракеты перед ударом по объектам Saudi Aramco якобы пролетели над южным Ираком и пересекли воздушное пространство Кувейта, миновав радиолокационные системы США и саудовские силы ПВО, сосредоточенные в районе Персидского залива.

Одновременно Agence France-Presse сообщило о намерении администрации США представить Генеральной Ассамблее ООН доказательства того, что атаки на нефтяные предприятия Саудовской Аравии были осуществлены с территории Ирана.

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Ранее в Иране уже отвергли все обвинения в свой адрес, а официальный представитель Тегерана заявил, что теперь «абсолютно нет шансов» на ожидавшуюся встречу между президентами Хасаном Рухани и Дональдом Трампом на Генеральной Ассамблее ООН на следующей неделе. Представитель МИД Ирана Аббас Мусави дополнительно заявил, что «слепые обвинения и неуместные комментарии в дипломатическом контексте непостижимы и бессмысленны».

Напомним, в ночь на 14 сентября группа беспилотных летательных аппаратов атаковала предприятия Saudi Aramco на востоке страны. В результате пострадали крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс возле города Абкаик к востоке от Эр-Рияда и нефтеперерабатывающий завод в районе Хурайс. Ответственность за нападение взяли на себя йеменская шиитская военизированная группировка хуситы, которая уже десять лет воюет с саудовскими войсками. В США и Саудовской Аравии заявили, что при атаке использовалось иранское оружие, включая крылатые ракеты, и она исходила не с территории Йемена.

Новость об атаке беспилотников вызвала серьезный рост цен на нефть (около 15%), поскольку королевство более чем в два раза сократило добычу — на 5,7 миллиона баррелей в сутки. В Эр-Рияде намерены восстановить добычу как можно быстрее, однако на деле восстановление может занять несколько недель. Американская деловая газета Wall Street Journal оценила потенциальные потери Saudi Aramco из-за атаки дронов в 300 миллиардов долларов, а директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что не исключает угрозу развития военного сценария на Ближнем Востоке.

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