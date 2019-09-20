Саудиты показали последствия атаки дронов

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco продемонстрировала повреждения, которые получили два ее предприятия по нормализации нефти в Абкайке и Хурайсе в результате атаки крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.

На фотографиях и видеозаписях, которые распространили западные СМИ, видны пробитые во многих местах трубы для прокачки нефти, следы крупного пожара и начавшиеся работы по замене поврежденного оборудования.

Президент США Дональд Трамп счел вину Ирана доказанной и пригрозил Исламской Республике массированным военным ударом, пообещав обсудить возможный ответ на атаку дронов со своими советниками. «Я мог бы прямо сейчас приказать нанести удар по 15 объектам в Иране, и мы сделали бы это. Но я считаю, что можно продемонстрировать силу, проявив при этом сдержанность», — цитирует Трампа агентство Bloomberg.

Кроме того, Трамп объявил о новых санкциях против Ирана, которые накладывают ограничения на операции Центрального банка Исламской Республики. Президент США назвал их «самыми суровыми» из всех санкций, которые когда-либо вводились против Ирана. Министр финансов Стивен Мнучин пояснил прессе, что этот шаг должен усложнить финансирование Корпуса Стражей Исламской революции — элитных войск Ирана.

Напомним, в ночь на 14 сентября группа беспилотных летательных аппаратов атаковала предприятия Saudi Aramco на востоке страны. Ответственность за нападение взяли на себя йеменская шиитская военизированная группировка хуситы, которая уже десять лет воюет с саудовскими войсками. В США и Саудовской Аравии заявили, что при атаке использовалось иранское оружие, включая крылатые ракеты, и она исходила не с территории Йемена.

В качестве доказательства причастности Ирана на нападению саудовское министерство обороны показало обломки БПЛА. По словам представитель ведомства Турки аль-Малики, всего для атаки на объекты Saudi Aramco было применено 25 дронов и крылатых ракет.



Американские СМИ сообщили о том, что удар по предприятиям Saudi Aramco был нанесен из южной части Ирана. Согласно этой версии, ракеты перед ударом по объектам Saudi Aramco якобы пролетели над южным Ираком и пересекли воздушное пространство Кувейта, миновав радиолокационные системы США и саудовские силы ПВО, сосредоточенные в районе Персидского залива. Госсекретарю США Майку Помпео пришлось объяснять журналистам, что даже лучшие системы ПВО работают «с переменным успехом» и «не всегда сбивают цели».

