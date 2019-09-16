При расследовании атаки на Saudi Aramco нашли иранский след

Представитель возглавляемой Саудовской Аравией ближневосточной военной коалиции Турки аль-Малики заявил о том, что при атаке на нефтяные объекты в этой стране использовалось иранское оружие.

По данным агентства Associated Press, вывод об иранском происхождении атаковавших НПЗ дронов был сделан на основании предварительных результатов расследования инцидента. Также аль-Малики отметил, что нападение было совершено не из Йемена.

К тем же выводам пришли и американские специалисты. В США были опубликованы спутниковые снимки последствий атаки, а американские СМИ сообщили, что нападавшие использовали не только беспилотники, но и крылатые ракеты.

В Иране все обвинения отвергли, а официальный представитель Тегерана заявил, что теперь «абсолютно нет шансов» на ожидавшуюся встречу между президентами Хасаном Рухани и Дональдом Трампом на Генеральной Ассамблее ООН на следующей неделе.

Напомним, в ночь на 14 сентября группа беспилотных летательных аппаратов атаковала предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco на востоке страны. В результате пострадали крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс возле города Абкаик и нефтеперерабатывающий завод в районе Хурайс.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменская военизированная группировка хуситы, которая уже десять лет воюет с саудовскими войсками. В США и Саудовской Аравии и раньше заявляли, что поддержку хуситам могут оказывать власти Ирана.

Как сообщал «Ридус», новость об атаке беспилотников вызвала серьезный рост цен на нефть, поскольку королевство более чем в два раза сократило добычу — на 5,7 миллиона баррелей в сутки. В Эр-Рияде намерены восстановить добычу как можно быстрее, однако источники РБК сообщают, что сделать это в ближайшие дни не удастся и восстановление займет несколько недель.