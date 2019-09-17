Нарышкин не исключил военного сценария после атаки дронов на саудовские НПЗ

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что после удара беспилотников по нефтяным объектам в Саудовской Аравии не исключена угроза развития военного сценария, сообщает ФАН.

При этом Нарышкин отметил, что надеется на мирное разрешение ситуации.

Угроза, безусловно, есть, но я рассчитываю на все-таки мирное разрешение, — приводит агентство слова главы СВР.

Как сообщал «Ридус», атака на промыслы и заводы в Саудовской Аравии, произошедшая 14 сентября, привела к крупнейшим перебоям в поставках нефти за последние 50 лет.

Американская деловая газета Wall Street Journal оценила в 300 миллиардов долларов возможные потери национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco из-за атаки дронов.



Напомним, в ночь на 14 сентября группа беспилотных летательных аппаратов атаковала предприятия Saudi Aramco на востоке страны. В результате пострадали крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс возле города Абкаик и нефтеперерабатывающий завод в районе Хурайс.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменская военизированная группировка хуситы, которая уже десять лет воюет с саудовскими войсками. В США и Саудовской Аравии заявили, что при атаке использовалось иранское оружие, включая крылатые ракеты, и она исходила не с территории Йемена. В Иране все обвинения отвергли.



Новость об атаке беспилотников вызвала серьезный рост цен на нефть (около 15%), поскольку королевство более чем в два раза сократило добычу — на 5,7 миллиона баррелей в сутки. В Эр-Рияде намерены восстановить добычу как можно быстрее, однако на деле восстановление может занять несколько недель.