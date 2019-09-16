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Эр-Рияд частично восстановил поставки сырья после атак на нефтяные объекты

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© youtube.com

© youtube.com

Саудовская Аравия восстановила поставки нефти некоторым клиентам после недавних атак на объекты государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco, сообщает Reuters.

По данным агентства, ссылающегося на свои источники, партнеры Эр-Рияда получили уведомление о возобновлении работы из центра планирования поставок (Oil Supply Planning and Scheduling, OSPAS).

Отмечается, что погрузка сырья проходит в нормальном режиме.

Как ранее сообщал «Ридус», президент США Дональд Трамп заявил о готовности к решительным действиям после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, а также распорядился при необходимости задействовать стратегические резервы нефти Соединенных Штатов.

Напомним, после атаки дронов на нефтяные объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco, произошедшей в ночь на 14 сентября, королевство более чем в два раза сократило добычу — на 5,7 миллиона баррелей в сутки. В Эр-Рияде надеются восстановить ее в ближайшее время.

Атаку на предприятия Saudi Aramco на востоке страны совершили десять беспилотных летательных аппаратов. В результате пострадали крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс возле города Абкаик и нефтеперерабатывающий завод в районе Хурайс. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские хуситы, которые уже десять лет воюют с саудовскими войсками. В США подозревают, что поддержку хуситам могут оказывать власти Ирана.

Новости об атаке беспилотников и резком падении добычи нефти уже вызвали серьезный рост цен на черное золото. Первые данные торгов на Лондонской бирже показали подорожание ноябрьских фьючерсов на 12−13% при максимальном скачке до 19%.

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