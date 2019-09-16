Эр-Рияд частично восстановил поставки сырья после атак на нефтяные объекты
- 16 сентября 2019, 12:25
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Саудовская Аравия восстановила поставки нефти некоторым клиентам после недавних атак на объекты государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco, сообщает Reuters.
По данным агентства, ссылающегося на свои источники, партнеры Эр-Рияда получили уведомление о возобновлении работы из центра планирования поставок (Oil Supply Planning and Scheduling, OSPAS).
Отмечается, что погрузка сырья проходит в нормальном режиме.
Как ранее сообщал «Ридус», президент США Дональд Трамп заявил о готовности к решительным действиям после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, а также распорядился при необходимости задействовать стратегические резервы нефти Соединенных Штатов.
Напомним, после атаки дронов на нефтяные объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco, произошедшей в ночь на 14 сентября, королевство более чем в два раза сократило добычу — на 5,7 миллиона баррелей в сутки. В Эр-Рияде надеются восстановить ее в ближайшее время.
Атаку на предприятия Saudi Aramco на востоке страны совершили десять беспилотных летательных аппаратов. В результате пострадали крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс возле города Абкаик и нефтеперерабатывающий завод в районе Хурайс. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские хуситы, которые уже десять лет воюют с саудовскими войсками. В США подозревают, что поддержку хуситам могут оказывать власти Ирана.
Новости об атаке беспилотников и резком падении добычи нефти уже вызвали серьезный рост цен на черное золото. Первые данные торгов на Лондонской бирже показали подорожание ноябрьских фьючерсов на 12−13% при максимальном скачке до 19%.
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